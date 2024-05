Investimenti su docenti e ricercatori, il programma dell'università di Palermo: «Evitiamo il pellegrinaggio al nord»

Per invertire la rotta, sono state stanziate grandi risorse per il reclutamento «di giovani ricercatori con 119 procedure, il triplo rispetto a quelle bandite nel 2023 - spiega ancora il rettore - la presenza dell'Ateneo nei principali centri della Sicilia occidentale mette in evidenza il suo ruolo a favore di un rapporto costruttivo con l'intero territorio di riferimento, tanto che per rafforzare la docenza strutturata molti ricercatori e professori ordinari neo-reclutati svolgeranno le attività didattiche presso i poli territoriali per almeno 5 anni». Un messaggio forte per le popolazioni di Trapani, Agrigento e Caltanissetta: «Comunichiamo che vogliamo inviare le nostre migliori risorse - sottolinea Midiri - questo per mettere gli studenti di queste aree, per noi strategiche, nelle condizioni di poter dire che l’offerta formativa fatta nei poli territoriali sono le migliori scelte. Una misura in chiara corrispondenza con l’aumento delle iscrizioni da record: quest’anno abbiamo toccato i 47 mila studenti».