I tesori liberty di Palermo tutti da scoprire, una settimana per visitare i luoghi più belli

Da villa Pottino a Palazzo Landolina di Torrebruna, passando per via Roma. Palermo custodisce tra le sue vie ancora tanti tesori liberty da scoprire e - soprattutto - da preservare. Dall’8 al 14 luglio, in occasione della settimana dedicata all’art nouveau, sarà possibile visitarne alcuni.

Patrocinato dal comune di Palermo e offerto dall’associazione Italia Liberty, l’itinerario “I Florio e la Belle Époque” accompagnerà i curiosi in un viaggio nel tempo. Dal Villino Florio, capolavoro architettonico dell’architetto Ernesto Basile, alla suggestiva Villa Whitaker; in una Palermo all’apice del suo splendore, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

E ancora conferenze, incontri, workshop. La quinta edizione dell’art nouveau week, organizzata dall’Associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, offre un ricco palinsesto di appuntamenti in tutta Italia.

In occasione della manifestazione aprirà le sue porte anche la Fondazione Thule a Palazzo Moretti-Romano. Una straordinaria casa museo che tra oggettistica, mobili, quadri e decori, conserva più di 50 anni di collezionismo. Le stanze di Thule contano oltre 15.00 volumi e una ricca collezione di oggetti liberty. Per i iscriversi ai tour, molti dei quali gratuiti, basta andare sul sito www.italialiberty.it.

Le parole di Andrea Speziali, curatore di "Art nouveau week", Giampiero Cannella, assessore alle politiche culturali ed Ettore Sessa, storico e studioso del liberty