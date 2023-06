Il concerto di Radio Italia a Palermo, Lagalla: "La città ha una nuova attrattività"

Dal prato del Renzo Barbera al prato del Foro Italico. In una location magica, sospesa tra il mare e il centro storico della città, migliaia di palermitani, turisti e visitatori, sono pronti a liberare la loro energia sulle note di quelle che saranno le hit di questa estate: mancano ormai poco più di 24 ore e sul palco, già allestito da giorni, metteranno piede Levante, Ligabue, Blanco, Emma, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt, Diodato, Boomdabash, Mr Rain, Marracash, Paola e Chiara, San Giovanni e Irama. In verità, gli artisti hanno già fatto una prima apparizione oggi per il sound check. La giornata di prove è stata accompagnata da un grande pubblico, composto per la maggior parte dai più giovani ormai liberi da impegni scolastici, appostati lungo le transenne che limitano l’accesso al prato.

Voglia di stemperare l’attesa e la speranza di riuscire a strappare un selfie o un autografo all’artista preferito, come Giada Sposito, grandissima fan di Irama. «Siamo qui dalle 10 di questa mattina, non sappiamo a che ora cominceranno, ma vogliamo incontrarlo. Siamo stati anche sotto all’hotel dove alloggiano tutti (l’Nh all’incrocio con la via Lincoln) - racconta - e ora seguiremo le prove. Siamo carichi per domani».

Entusiasta anche il sindaco Roberto Lagalla, che a margine della conferenza stampa di presentazione della kermesse Sole e Luna Doc ha definito Palermo «una città che si è scoperta resiliente ai grandi eventi, nel senso che la macchina messa in moto grazie a tutte le istituzioni ha dimostrato di funzionare. Siamo convinti che altrettanto impegno e risultato sarà ottenuto per il concerto di Radio Italia - prosegue il primo cittadino - che caratterizzerà la serata di domani con grande partecipazione di pubblico a conferma che la città registra una sua nuova attrattività e un gradimento degli eventi realizzati in una cornice stagionale che offre in tanti luoghi della città tante nuove opportunità».

Mentre il sole picchia sui fan che attendono con pazienza l’arrivo dei loro beniamini, ci pensa Giovanni Marchese ad intrattenerli, con la perfetta imitazione del suo idolo Gianni Morandi: le ore scorrono e sul palco si provano i passaggi dello show mentre sul retro si ferma con noi Arianna Parisse, cantautrice romana ospite tra gli ospiti del concerto: «La città è meravigliosa - dice - e si deve aspettare uno spettacolo magico, non può mancare nessuno sarà una festa. Dalla città mi aspetto di poter assaggiare le panelle di cui sono ghiottissima - commenta ridendo - e poi una grande partecipazione. Saremo tutti quanti dal vivo e ora mancano solo le persone, ormai è tutto pronto». E anche la città lo è.