Ligabue traina la fila delle star: una notte di musica sul grande prato di Palermo

Tanto Mario riapre, prima o poi. Ma no, non quello di Certe Notti, Mario di Radio Italia, il presidente. Il messinese Mario Volanti è ormai legato a Palermo e al suo prato vista mare. E, finita l’emergenza Covid, riporta al Foro Italico la grande kermesse canora di Radio Italia Live-Il Concerto, il concertone nella vulgata popolare. Appuntamento a domani sera, 30 giugno: come da tradizione, sempre a fine giugno, fu il 30 nel 2017 e il 29 nel 2019. Giornale di Sicilia, Tgs e Rgs sono media-partner dell’evento.

Se Mario riapre prima o poi, la stella della serata non può che essere lui, Luciano Ligabue, che in città manca dal 7 settembre del 2010, quando riempì di 15 mila persone il Velodromo Borsellino. A pochi giorni dai due eventi negli stadi (il 5 luglio a San Siro, Milano, e il 14 luglio all’Olimpico di Roma), il rocker di Correggio ha anche annunciato sui social un nuovo tour che il 9 ottobre partirà dall’Arena di Verona e che il 30 novembre passerà ancora dalla Sicilia, al Palarescifina di Messina, la città che lo ha ospitato per il suo ultimo concerto siciliano, allo stadio San Filippo, nel 2019.

Prima (e non poi) Liga passerà però dal Foro Italico e stavolta avrà di fronte un pubblico tre volte più numeroso di quello di tredici anni fa. Nel 2019 le transenne del prato si aprirono per accogliere 44 mila spettatori, quest’anno il numero degli accessi sarà probabilmente comunicato oggi, al termine delle verifiche dell’organizzazione assieme alle autorità cittadine. L’inizio del concerto è previsto per le 20.40, ma prima di quell’orario ci saranno comunque numerose attività di intrattenimento. Durante il preshow, fra gli altri, si esibiranno il comico Luca Ravenna e la cantante Valentina Parisse. Insomma, un happening, peraltro a ingresso gratuito, che conferma la forte capacità attrattiva di Palermo, e della Sicilia in generale, per la grande musica, a una settimana dall’entusiasmante doppio live di Vasco Rossi e a pochi giorni dallo show di Anastacia al Teatro di Verdura nell’ambito del Sicilia Jazz Festival.

E di big del resto non ne mancheranno domani sera. Protagonisti sul palco, con la Radio Italia Live Orchestra diretta da Bruno Santori, ci saranno, oltre a Liga, Blanco, i Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, la siciliana (di Caltagirone) Levante, l’altro siciliano (di Nicosia) Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e Sangiovanni. Presentano Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che con il loro stile dissacrante sono già stati il valore aggiunto delle due precedenti edizioni. Lo squadrone di Radio Italia è nutrito. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti, ci sarà Manola Moslehi, i raid in mezzo al pubblico saranno invece affidati a Daniela Cappelletti. La sigla iniziale di Radio Italia Live sarà eseguita da Saturnino.

A Palermo, come sempre avviene quando la musica scatena le passioni, arriveranno in tanti dalle varie città dell’Isola e anche da fuori Sicilia, dai giovanissimi che amano Blanco, Irama o Sangiovanni ai cinquantenni cresciuti mentre Max Pezzali cantava dell’Uomo Ragno.

Una festa che richiederà anche qualche sacrificio, soprattutto agli automobilisti. Già da oggi chiuderà la carreggiata lato mare del Foro italico, là dove gli operai hanno già allestito in questi giorni le strutture dello spettacolo. Domani, poi, chiusure in gran parte della zona. Bentornato, Mario.