Palermo, oggi il tema dell'esame di maturità: "Ci aspettavamo altro, è stato uno shock"

Aspettative disattese per i maturandi: Alberto Moravia e Salvatore Quasimodo i testi che all’apertura del plico gli studenti sono stati chiamati ad analizzare. Di Pirandello e Svevo neanche l’ombra. Nulla sull’intelligenza artificiale bensì testi di Piero Angela e Oriana Fallaci. Una prova non facile per i maturandi che in maggioranza hanno scelto il tema di attualità “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp” del giornalista Belpoliti. Per la tipologia A infatti, analisi del testo, sono stati proposti ai candidati il brano “Gli Indifferenti" di Moravia e “Alla nuova luna” di Quasimodo. Federico Chabod, “L’idea di Nazione”; Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato”; Oriana Fallaci, “Intervista con la storia” per il testo argomentativo. Lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che invita a reintrodurre le prove scritte alla Maturità. Una missiva scritta durante la pandemia Covid; Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp” per il tema di attualità.

Sono stati Iacopo Maringhini e Gabriele Cillino, dopo quattro ore, i primi studenti a consegnare il tema e a terminare la prova al liceo classico Garibaldi di Palermo. “Ho scelto la traccia in cui dovevamo parlare della difficoltà dei giovani a saper aspettare e ho esposto il mio pensiero. Ho scelto questa traccia anche perché era la più fattibile – dice sinceramente Iacopo Maringhini - . Ho escluso quelle storiche. All’inizio vedendo le tracce ci siamo un po' preoccupati, anzi è stato proprio uno shock. Ci aspettavamo altri autori. Poi ci siamo adattati”. Gabriele Cillino ha scelto la traccia tratta dal libro di Piero Angela e ha parlato della creatività applicata nello sviluppo delle aziende. “Non era la traccia che mi aspettavo ma molto interessante – dice lo studente -. Domani ci sarà la versione di latino. Sarà sicuramente una prova più complicata rispetto al tema di italiano ma ci impegneremo per portarla a termine nel migliore dei modi”.

Al liceo scientifico Cannizzaro anche Riccardo Barraja e Mattia Ragonese, hanno scelto la traccia ispirata al testo di Belpoliti. “Ho cercato di dare il mio punto di vista sull’argomento anche se è completamente diverso dall’autore. L’evoluzione tecnologica e la velocità degli strumenti moderni sono molto importanti nel mondo della comunicazione - dice Riccardo-. Ero convinto uscisse qualcosa sull’intelligenza artificiale e D’Annunzio e invece nulla di tutto questo”. Il suo compagno, Mattia Ragonese è convinto di aver fatto un buon lavoro. “Domani la prova scritta di matematica e lì sarà dura ma abbiamo studiato tanto e il foglio bianco sicuramente non lo consegneremo”. Domani sarà il giorno dello scritto di indirizzo. Latino per il classico; matematica per lo scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la sezione ad indirizzo sportivo; lingua e cultura straniera per il linguistico; scienze umane per il liceo delle Scienze umane; discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico; teoria, analisi e composizione per il liceo musicale; tecniche della danza per il liceo coreutico. Gli esami orali partiranno lunedì prossimo.

Nel video Iacopo Maringhini, studente liceo Garibaldi – Gabriele Cillino, studente liceo Garibaldi – Riccardo Barraja, studente liceo Cannizzaro – Mattia Ragonese, studente liceo Cannizzaro