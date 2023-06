Considera: arriva il nuovo singolo dei siciliani Colapesce e Dimartino

Da domani, 16 giugno, arriva in radio e sulle piattaforme digitali Considera (Numero Uno/Sony Music), la nuova canzone pop esistenzialista dei siciliani Colapesce (di Solarino) e Dimartino (di Misilmeri), scritto dai due musicisti e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, che arriva dopo Splash (certificato Disco di Platino), brano vincitore del Premio della Critica Mia Martini e del Premio Lucio Dalla all’ultimo Festival di Sanremo.

Se con Splash è stato un tuffo nelle profondità della vita quotidiana, con questa nuova canzone Antonio e Lorenzo ci invitano a guardare le stelle («Considera che tutto può finire, lo sai che mi deprimo ma con stile / ma in fondo stare insieme questa sera cos’è / una manciata di stelle davanti a questo disordine»):. «Considera è un pezzo a cui teniamo molto perché prosegue il nostro discorso sulla canzone pop esistenzialista - raccontano Colapesce e Dimartino -. Considerare in latino significa “osservare le stelle” ed è proprio attraverso la ricerca dell’infinito che ci accorgiamo della nostra condizione di esseri umani, pieni di dubbi davanti a questo disordine».

Da novembre il duo sarà in tour nei club: il via da Bologna il 23 novembre, per proseguire a Napoli (30 novembre), Roma (1 dicembre), Venaria Reale (To, 4 dicembre) e Milano (5 dicembre). Si chiuderà nella loro Sicilia con la doppia data di Palermo (13 e 14 dicembre) e a Catania (15 dicembre).

Ad annunciare l’uscita del nuovo singolo un esilarante cortometraggio, diretto da Zavvo Nicolosi e Giovanni Tommaselli per Ground Orangès, postato sui profili social degli artisti che con autoironia ci svelano come nasce un tormentone estivo. Sia il corto sia il video del nuovo brano sono girati a Siracusa, su un'imbarcazione davanti al porto della città aretusea, con Ortigia sullo sfondo.

Il 2023 è stato anche l’anno del debutto cinematografico con La Primavera della mia vita, il film scritto e interpretato da Colapesce e Dimartino che firmano anche la colonna sonora originale in nomination ai Nastri D’Argento. Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima; la sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi.

IL VIDEOCLIP DI CONSIDERA