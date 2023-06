Palermo, luce nella Chiesa di San Giuseppe dei Teatini con i Gospel Project Choir

“Salvare la Bellezza di un luogo sacro e identitario con l'arte e la partecipazione di istituzioni e cittadini”, il leit motiv di “ Miracoli di note”, l' evento-concerto promosso dal Rotary Club Palermo “Teatro del Sole” presieduto da Domenico Caminiti, per la valorizzazione della cripta della chiesa di S. Giuseppe dei Teatini, in corso Vittorio Emanuele. Si tratta di uno degli esempi più belli e suggestivi del primo barocco siciliano, sia per l’eleganza della costruzione, sia per il notevole livello artistico complessivo, ubicata nel centro storico, proprio in corrispondenza del cosiddetto “Teatro del Sole” di Palermo, da cui prende denominazione proprio il sodalizio rotariano.

Con il patrocinio degli assessorati regionali del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana e del Comune di Palermo unitamente all' Ordine dei Teatini, appuntamento domenica 18 giugno alle 18,30 nella Chiesa di San Giuseppe dei Teatini con i Gospel Project Choir, l'ensemble musicale diretta dal maestro Pietro Marchese e con l’attrice Pamela Villoresi per accendere le luci sulla chiesa ipogea, dedicata alla “Madonna della Provvidenza”.

É famosa per una sorgente d'acqua presente al suo interno scoperta nel 1668, a cui la devozione popolare ha attribuito poteri miracolosi, è ancora oggi meta di innumerevoli visite. Ricca di stucchi ed affreschi, la cripta, per lunghi anni, è stata interdetta ai visitatori e le sue opere d’arte hanno subìto un processo di degrado che necessitano interventi di natura conservativa per restituire questo gioiello del barocco all’antico splendore. Il Club Rotary Palermo “Teatro del Sole” vuole, pertanto, contribuire a favorire occasioni di incontro per la sensibilizzazione delle istituzioni, imprenditori, singoli cittadini al fine di consentire, nel prossimo futuro, l’avvio di un auspicato.

