Laura Pausini si racconterà ai fan negli studi di Tgs e Rgs

Laura Pausini pronta a fare tappa negli studi di Tgs ed Rgs in occasione della sua tournée radiofonica che celebra i suoi trent’anni di carriera. Domani pomeriggio Salvo La Rosa e Marina Mistretta saranno in diretta con l’artista romagnola per ripercorrere insieme tutti questi anni fatti di musica. La Pausini, infatti, sarà in diretta per una trentina di minuti a partire dalle 18,30, ma la trasmissione comincerà prima: alle 18 in punto con i due conduttori che daranno inizio al programma «Aspettando Laura Pausini».

Trasmissione che non farà altro che ripercorrere la vita della cantante classe 1974 prima del suo arrivo in studio. A partire dalle 18,30 e fino alle 19, Salvo La Rosa e Marina Mistretta intervisteranno l’artista. Si parlerà di tournée, progetti ed anche curiosità. La diretta sarà trasmessa in contemporanea anche su Rtp e Antenna dello Stretto. Le repliche domani alle 21 su Rtp ed alle 21,30 su Tgs e giovedì alle 17 su Rtp ed alle 18 su Tgs.

«Sono felice - dice Salvo La Rosa, direttore artistico di Tgs, Rgs, Rtp e Antenna dello Stretto - di avere una delle artiste più importanti d’Italia e del mondo all’interno dei nostri studi. Questo ci rende fieri e felici. È una grande soddisfazione poter offrire ai nostri telespettatori ed ai nostri radioascoltatori un evento così importante». Evento importante che la stessa Pausini aveva già annunciato attraverso un tweet la scorsa settimana confermando la sua presenza nelle Isole, senza lasciare alcun dubbio in merito.

«Una promessa è una promessa - ha scritto qualche giorno fa la cantante sul suo profilo Twitter - l’#LPRadioTourItaly è tornato! Questa settimana siamo stati in Liguria e Toscana, la prossima ci vediamo in Sicilia (26 aprile a Catania e Palermo) e in Sardegna (29 aprile a Cagliari). Non vedo l’ora!».

Una tournée radiofonica che la cantante di «Resta in ascolto», «Celeste», «La solitudine» e tanti altri successi non faceva da fin troppo tempo e che servirà come «Un buon inizio» proprio come il titolo del suo ultimo singolo uscito lo scorso 9 marzo e che altro non è che una sorta di fotografia dei suoi ultimi trent’anni di vita. Questo perché proprio nel 1993 - all’età di diciotto anni - la Pausini ha vinto, nella categoria Giovani, la 43ª edizione del Festival Sanremo con il brano «La solitudine».

Da quel momento è stata sempre più una scalata verso il successo portandole all’attivo oltre 70 milioni di dischi venduti e ben 226 di platino. E per questo motivo il 2023 - dopo che oltre al Sanremo del ’93 ha vinto un Grammy Award, un Golden Globe e tantissimi altri premi e riconoscimenti - rappresenta il trentesimo anno di carriera che la stessa artista ha deciso di festeggiare immediatamente con ben tre concerti gratuiti assieme a tutti i suoi fan. Concerti, a cavallo fra il 26 ed il 27 febbraio scorso che si sono tenuti in due continenti diversi, prima a New York, poi a Madrid ed infine a Milano. E subito dopo il suo tour radiofonico, l’artista andrà anche in tournée per il mondo con tre date a Venezia, a Piazza San Marco, in estate, per poi riprenderlo in inverno. E, inoltre, in occasione della diretta di domani su Tgs, Rgs, Rtp e Antenna dello Stretto ci sarà anche del pubblico negli studi palermitani di via Lincoln.

«Laura Pausini - afferma Marina Mistretta, conduttrice e speaker di Rgs - per festeggiare questi 30 anni di carriera ha deciso di fare questo radio tour in lungo e largo per tutta la Penisola passando da emittenti locali e regionali, proprio come ha fatto nel 1993 quando tutto iniziò con la solitudine. Ritornare in tutte le radio, come lei stessa ha detto è alla base della promozione per un cantante, una sorta di riconoscenza nei confronti delle radio. Per me questa è la quarta volta che la intervisto e sarà un onore averla come ospite a Tgs ed Rgs».

