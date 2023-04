Barbara D'Urso in scena a Palermo con «Taxi a due piazze»: le date del tour teatrale

Barbara D’Urso in scena a Palermo con lo spettacolo Taxi a due piazze. L’attrice e conduttrice napoletana da alcuni mesi è impegnata in un tour teatrale e ha appena annunciato le tappe per la prossima stagione. La commedia, con la regia di Chiara Noschese, approderà anche al teatro Al Massimo, a Palermo. A renderlo noto, è stata la stessa compagnia sul profilo ufficiale del teatro, aprendo la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024. Barbara D'Urso è tornata in teatro dopo oltre 15 anni dall'ultima comparsa con una versione di "Taxi a due piazze" assolutamente unica perché questo classico della commedia per la prima volta viene rappresentato in chiave femminile, in una riscrittura curata di Ray Cooney.

Taxi a due piazze

Il cast è capeggiato da Barbara D'Urso nei panni della tassista protagonista che per mantenere il segreto della sua bigamia deve districarsi tra un marito in piazza Risorgimento e un altro in piazza Irnerio, aiutata solo dalla sua amica, che ben conosce la sua doppia vita, interpretata da Rosalia Porcaro. Al loro fianco Franco Oppini, Gianpaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Antonio Rampino e Nico Di Crescenzo. Questa versione rispolvera dunque un grande classico della commedia leggera dandogli una nuova veste completamente rinnovata nei dialoghi e nei contenuti, restituiti dall'adattamento italiano di Gianluca Ramazzotti.

Le date a Palermo

Taxi a due piazze arriverà a Palermo nel mese di dicembre. I giorni stabiliti, al momento, sono il 15, 16 e 17 dicembre e poi il 20, 21 e 22 dicembre, proprio qualche giorno prima di Natale.

