Palermo, nel nome della lettura riparte La Via dei Librai

Sei giorni di iniziative in nome della lettura: tra presentazione di nuove uscite, incontri, reading, interviste. Il Cassaro è pronto ad accogliere di nuovo La Via dei Librai, ottava edizione, che da domani a martedì animerà la strada principale della città, accogliendo anche musei e siti culturali aperti e disponibili per l’occasione.

La formula è quella classica: tre isole letterarie, la Pasolini in piazza Bologni, Consolo sul piano della Cattedrale, e un nuovo spazio di piazza Sett’Angeli dietro le absidi della Cattedrale gestito da Robinson, oltre agli atri di Museo Riso (dove si apre la mostra Il libro del panedi Gandolfo David) e alla biblioteca regionale. Attorno al tema, Cittadinanza e umanità, si raccoglie un ricchissimo programma di oltre cento presentazioni e incontri di grande interesse culturale e sociale, curati da librai, editori, autori e booklovers, istituzioni culturali e scuole. La prima giornata, domani, si aprirà con la Staffetta del biblioforo da Porta Felice alla Cattedrale.

