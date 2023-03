Da Palermo agli Usa, il Centro studi Federico II racconta il leone di Svevia

È partito da New York il progetto For Culture Worldwide promosso dal Centro studi Federico II con un invito ufficiale al Palazzo di Vetro, sede dell’Onu e con incontri, visite e colloqui, seguiti dalla consegna del Federico II International Award.

La trasferta negli Usa ha visto la sinergia con rappresentanti di istituzioni culturali e socio culturali newyorkesi, al fine di divulgare la cultura italiana nel mondo e l’immagine e la conoscenza di Federico II di Svevia.

Il Centro studi Federico II (con sede a Palermo e rappresentanze a Roma, New York e Bordeaux) è stato invitato presso il Palazzo sede delle Nazioni Unite dove il presidente Giuseppe Di Franco ha presentato il progetto internazionale che prevede la realizzazione di varie iniziative culturali e socio culturali da realizzare a New York e, nei prossimi mesi, a Roma, Parigi, Palermo e Cracovia. Ha incontrato vari rappresentanti di istituzioni di New York tra i quali Maria Palandra, (dirigente scolastico ed educatore al college), Francesca Verga Costanza, rappresentante legale, la Scuola d'Italia Guglielmo Marconi di New York e Ilaria Costa dello Iace, Italian Heritage Cultural Committee, con colloqui a tema, previsti dal progetto, tra i quali: «Cultura e Scuola Oggi» e «Promozione della lingua italiana». La delegazione del Centro Studi, guidata dal presidente Giuseppe Di Franco e composta dal Stefano Vaccara, Josephine Maietta e da altre personalità, è stata ricevuta ufficialmente dall’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia alle Nazioni Unite.

«È stata una circostanza particolare ed eccezionale che ha dato grande visibilità a livello internazionale al Centro studi Federico II - ha dichiarato il presidente Di Franco- e un’occasione importante che ci ha permesso di parlare con Massari di alcune tematiche molto attuali oggi. E’ stato un onore ricevere i suoi apprezzamenti per il lavoro svolto dal centro studi Federico II: l’ambasciatore ha elogiato le pregevoli iniziative di alto livello culturale che il Centro Studi realizza». A Massari è stato consegnato il Federico II International Award 2023.La delegazione del Centro Studi ha fatto inoltre visita all’Istituto italiano di Cultura, al Consolato Italiano a New York e all’onorevole Lisa Marotta, sindaco di Rocky Hill, con un dibattito sul tema: «Incrementare i rapporti socio culturali tra Italia e Usa» e la consegna del sigillo federiciano.La prossima iniziativa culturale prevista sarà la realizzazione del convegno internazionale dal titolo «La Terra Santa, luogo di incontro», che avrà luogo a Roma l’11 maggio presso il Palazzo della Rovere.

