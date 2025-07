L'alluvione di Casteldaccia, in appello pene più basse e una assoluzione

Pene ridotte e un’assoluzione per la prima strage di Casteldaccia (Palermo), quella in cui, il 3 novembre del 2018, morirono nove persone, tra cui quattro bambini, travolti da un’alluvione che le sorprese in una villetta in campagna. L’anno scorso, nello stesso paese, persero la vita cinque operai, deceduti in un incidente sul lavoro.

La seconda sezione della Corte d’appello di Palermo ha portato da 3 a 2 anni la pena per il sindaco, Giovanni Di Giacinto, che ha ottenuto la sospensione; un anno e 10 mesi (da 3 anni) è la condanna inflitta al proprietario della villetta, Antonio Pace, mentre è stata assolta l’architetto e responsabile della Protezione civile comunale, Maria De Nembo, a sua volta condannata a tre anni in primo grado e difesa dall’avvocato Pasquale Contorno. Secondo il collegio presieduto da Gabriella Di Marco, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese (Palermo) per lei il fatto non sussiste.