Le Eolie diventano “set” per il giallo dell’estate di Dario La Rosa

Le isole Eolie, con Filicudi protagonista, ma anche la splendida spiaggia agrigentina di Eraclea Minoa sono le protagoniste di un giallo estivo che porta la firma del giornalista e autore palermitano Dario La Rosa.

Il mare e il buon cibo dell’arcipelago eoliano sono gli ingredienti di “Giallo alle Eolie”, il romanzo disponibile su Amazon in formato digitale e cartaceo che vede come protagonista Iachìno Bavetta, personaggio balzato alle cronache dopo essere arrivato tra i finalisti del premio Amazon Storyteller 2022.

La trama

Iachìno Bavetta e il collega Gerlando Guarrasi, giornalisti di satira e investigatori amatoriali, sono in vacanza rispettivamente alle Eolie e nella costa Agrigentina. Prendono una pausa prima dell’uscita del nuovo numero di “Ulapino”, la loro rivista, ma per entrambi la vacanza si trasforma in un giallo hard-boiled di cui seguire le tracce.

Gerlando si imbatterà in un maestoso carico di droga spiaggiato, mentre Iachìno in un cadavere recuperato fra le splendide acque di Filicudi.

Questi due ritrovamenti si intrecciano mentre vengono fuori i cibi sopraffini di cui è ricca la Sicilia e luoghi che vien voglia di visitare. Sullo sfondo le indagini si fanno serrate e si scaverà con un po' d'azione e avventura per ricostruire il filo conduttore di una rete criminale.

Gioie e risate si mischiano a un romanticismo profondo e a un senso di giustizia in cui c’è tutta la potenza della Sicilia, dei suoi profumi, dei colori e dei sapori in cui a trionfare sono valori e gesti semplici di cui spesso tutti noi andiamo alla ricerca.

