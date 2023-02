Fotografia, il palermitano Schirmenti argento ai mondiali e va nella nazionale del Wedding

La sua fotografia suscita emozioni e non passa inosservata. Ivan Schirmenti, 39 anni, fotografo palermitano, si è aggiudicato la medaglia d’argento al World Cup Photographer 2022 sezione Wedding ed è entrato a far parte della Nazionale Italiana Wedding che parteciperà ai mondiali 2023 a Singapore. Un grande successo per il fotografo, che si aggiunge ad altri riconoscimenti ottenuti come quello che lo ha consacrato tra i 3 migliori fotografi d’Europa nel 2021 nella categoria wedding.

“E’ un onore per me – commenta il fotografo palermitano – ricevere questo premio. Rappresenterò la fotografia italiana, insieme ad altri colleghi professionisti, e concorrerò con fotografi brasiliani, indonesiani, cinesi e di altre parti del mondo. Noi italiani lavoriamo meno sulla post produzione perché ricerchiamo quanta più naturalezza possibile. E anche nei reportage siamo i più bravi”.

Contemporaneamente Ivan Schirmenti è anche un master photographer e porta le sue conoscenze e i suoi talenti in giro per l’Europa insegnando il suo modo di fare fotografia, essenziale e con pochi filtri, vera e naturale. E’ appena tornato dall’ultima tappa in Australia dove si è confrontato con professionisti del settore di tutto il mondo. “Amo fotografare i volti della gente – dice Ivan - con le loro bellezze e le loro imperfezioni, amo immortalare l’innocenza dei bambini e le rughe dell’esperienza”.

Schirmenti, che ha tre studi fotografici, a Palermo, in provincia di Trapani e uno a Francoforte, ha appena avviato anche la Business Academy. Un progetto che gli permette di entrare in contatto con altri professionisti in tutta Italia che chiedono il suo aiuto per rinnovare i locali e il modo di lavorare nei loro studi fotografici. Ivan Schirmenti fa parte inoltre del direttivo della categoria fotografi di Confartigianato Imprese Palermo. “Mi sto impegnando insieme ad altri miei colleghi per rilanciare il settore della fotografia che negli ultimi ani ha subìto una forte crisi – conclude il fotografo -. L’idea è quella di organizzare eventi in città e portare grandi nomi della fotografia ai nostri meeting, workshop e mostre fotografiche”.

