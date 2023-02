Palermo, al Teatro Massimo il ritorno di Michele Spotti nel Don Pasquale di Donizetti

Don Pasquale di Donizetti sarà in scena in «prima» venerdì 17 febbraio alle 20 al Teatro Massimo di Palermo, con repliche fino al 23 febbraio. L’opera è in coproduzione internazionale con la Royal Opera House Covent Garden di Londra e l'Opéra di Parigi, con Michele Spotti, che è stato appena nominato direttore musicale del Teatro dell' Opera di Marsiglia, sul podio dell' Orchestra e del Coro (maestro del Coro Salvatore Punturo) del Massimo, la regia di Damiano Michieletto ripresa da Daniel Dooner, scene di Paolo Fantin, costumi di Agostino Cavalca, luci di Alessandro Carletti, video di Roland Horvath/Roca Film. Ne sono interpreti Michele Pertusi nel ruolo protagonistico (in replica Carlo Lepore) con René Barbera (e Ioan Hotea) in quello di Ernesto, Giuliana Gianfaldoni (e Marina Monzò) come Rosina, Markus Werba (e Christian Senn) nel ruolo del dottor Malatesta e Enrico Cossutta come notaio.

Durata dell'opera, che il 17 alle ore 20 sarà trasmessa in diretta streaming sulla WebTV del Massimo diretta da Gery Palazzotto con la regia di Antonio Di Giovanni e l'editing di Davide Vallone, due ore e quaranta compreso un intervallo.

Venerdì alle 18 in Sala Onu Beatrice Monroy, con gli attori Consuelo Lupo e Rinaldo Clementi, racconta trama e retroscena del Don Pasquale.

