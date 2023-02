Madame in concerto a Palermo e Taormina: dove acquistare i biglietti

Madame in concerto in Sicilia. Dopo essere stata una delle protagoniste al Festival di Sanremo, la talentuosa cantante, che in gara ha portato il brano “Il Bene nel Male”, inizierà i concerti live in molte città d'Italia. In Sicilia saranno due gli eventi: a Palermo e Taormina, organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Madame, i concerti in Sicilia

Madame sarà al protagonista al Teatro di Verdura, nell’ambito della rassegna Estate al Verdura 2023, il prossimo 24 agosto. Il giorno successivo, il 25 agosto, si esibirà al Teatro antico di Taormina, nell’ambito della rassegna Sotto il Vulcano Fest 2023.

Madame, dove acquistare i biglietti

I biglietti per i due concerti di Madame sono già in vendita sia su Ticktetone che presso i rivenditori autorizzati. I prezzi dei biglietti: 39 euro per il III settore non numerato, 49 euro per il II settore numerato e 59 euro per il I settore numerato più vicino al palco.

© Riproduzione riservata