Il blues di Gegé Telesforo sabato sera al Santa Cecilia di Palermo

Per Brass Extra Series in scena lo spettacolo dello showman e artista di esplosiva vitalità Gegé Telesforo. Continuano così le attività del Brass Group che propone agli appassionati di jazz con programmi variegati per target differenti e con uno scopo oltre che artistico-culturale anche istituzionale. Avvicinare sempre più appassionati di musica ai generi di musica di derivazione afroamericana.

Con questo obiettivo, infatti, il Brass ha predisposto, come fuori abbonamento, Brass Extra Series all’interno del quale dedica il prossimo appuntamento concertistico. Appuntamento con lo spettacolo Big Mama Legacy che vede protagonista Gegé Telesforo 6th in scena l’11 febbraio alle ore 19.00 al Real Teatro Santa Cecilia. Compositore, polistrumentista, discografico, showman radiotelevisivo ma, soprattutto, artista di esplosiva vitalità e cantante di acrobatica vocalità e incontenibile swing (per due anni di fila è stato eletto miglior voce maschile ai Jazzit Award), Gegè Telesforo dai tempi ormai lontani in cui era personaggio centrale dello storico programma Rai «Quelli della notte» di Renzo Arbore (col quale è da poco tornato su Rai5 nel ciclo settimanale «Appresso alla musica. In due si racconta meglio») non ha certo dormito sugli allori ed ha sviluppato un originale percorso in cui ha mediato il rigore del linguaggio jazzistico con la semplicità, il garbo e l’esuberanza dello stile. La sua miscela sonora è speziata, trascinante, divertente, possiede un groove assai potente, è fatta di complesse poliritmie ed è incline a tentazioni funk, swing, rap, soul, pop, blues, gospel, reggae ed altro ancora.

Il suo recente album «Impossible tour» è la documentazione live dell’omonimo tour del 2021, allorché il lockdown pandemico faceva apparire, appunto, «impossibile» quei trenta concerti su e giù per lo Stivale che invece Telesforo, con visionaria caparbietà, ha poi effettuato. Una scelta importante quella del Brass che ha voluto offrire diverse opportunità musicali concerti in programma nella stagione. L’aumento delle repliche dei concerti deriva da uno specifico bisogno culturale a cui la Fondazione risponde con un calendario ricco di artisti, produzioni orchestrali e prime assolute.

Una programmazione quella del Brass Group per un audience ampia e con target diversificato, per gli amanti del jazz e della bella musica.

È possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 - 334.7391972, [email protected], www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.

