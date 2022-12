Morto Angelo Badalamenti, firmò la colonna sonora di Twin Peaks. Il padre era un emigrato di Cinisi

È morto a 85 anni Angelo Badalamenti, compositore newyorkese di origini italiane, noto anche per la sua collaborazione con David Lynch, per il quale firmò la colonna sonora di Twin Peaks. A darne notizia è stato il sito dei fan Welcome to Twin Peaks, secondo cui diversi membri della famiglia di Badalamenti, tra cui un pronipote, hanno confermato la morte dell'artista. Nel Weather Report di oggi, David Lynch ha accennato alla perdita del «fratello» Angelo Badalamenti con parole che fanno intuire cosa sia accaduto: «Oggi... niente musica. Oh, Angelo... riposa in pace».

Le origini siciliane

Come si intuisce dal cognome, Angelo Badalamenti ha un legame con l'Italia, ed in particolare con la Sicilia. Il padre era nato a Cinisi e all'età di 5 anni la famiglia decise di trovare fortuna emigrando negli Stati Uniti d'America. Una decisione, quella dei nonni che, presumibilmente, influenzò il destino di Angelo che, cresciuto negli Usa, ebbe l'opportunità in tenera età di frequentare prima la Eastman School of Music dell’università di Rochester, e poi la Manhattan School of Music.

Di Angelo Badalamenti e della Sicilia si ricorda un viaggio del pianista italo-americano avvenuto nel 2005 in Sicilia, ed in particolare prima, ad Agrigento dove ricevette un premio alla carriera durante l'assegnazione dell'Efebo d' Oro e successivamente, a Cinisi, dove, insieme al fratello maggiore e al nipote, visitò il paese d'origine del padre. In quell'occasione, Angelo Badalamenti si era dichiarato "emozionato nel riscoprire le radici siciliane".

La carriera di Angelo Badalamenti

La collaborazione di Badalamenti con Lynch iniziò nel 1986 con Velluto blu, continuò nel 1990 con Cuore selvaggio e I segreti di Twin Peaks, poi, nel 1992 con Fuoco cammina con me, nel 1997 con Strade perdute, nel 1999 con Una storia vera, nel 2001 con Mulholland Drive (in cui figura anche come attore nella veste di Luigi Castigliane) e nel 2002 con Rabbits. Per il suo lavoro su Twin Peaks, Badalamenti si aggiudicò un Grammy Award nel 1992. Versatile e prolifico, Angelo Badalamenti compose temi musicali per le Olimpiadi di Barcellona del 1992, scrisse una canzone country con Norman Mailer e colonne sonore per film di registi come Paul Schrader, Jean-Pierre Jeunet, Jane Campion, Danny Boyle ed Eli Roth.

