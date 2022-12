Il professore e lo strano bambino: «Io non sbaglio mai» al Jolly di Palermo

Io non sbaglio mai è il titolo della nuova commedia teatrale in scena al Teatro Jolly di Palermo dal 9 al 18 dicembre 2022, scritta e diretta da Giulia Galati. Sul palco gli attori Massimiliano Bono e Rosario Terranova.

A 50 anni dalla messa in onda del Pinocchio di Comencini, che fine ha fatto quel burattino diventato bambino? La commedia racconta di un professore di matematica, scontroso e fin troppo severo con i propri alunni, che non si è mai sposato e che non ha avuto figli che si ritrova la vita sconvolta da uno strano bambino. Un altalenarsi di situazioni esilaranti metterà il pover’uomo a dura prova. Una commedia che racconta dell’animo umano, delle scelte mai prese e delle occasioni perdute.

Rosario Terranova da poco ha terminato le riprese del film 2win con Riccardo Scamarcio e a maggio scorso è stato nella serie tv L’Ora: inchiostro contro piombo. L’ultima commedia con Il Gruppetto nel 2015 al Teatro Brancaccino di Roma. Poi dopo aver continuato da monologhista con Figli degli anni 80 e Benedetta Innocenza, ritorna in coppia con il piccolo Massimiliano Bono, di soli 8 anni. Dopo piccole apparizioni sul web con il duo comico I Sansoni e due cortometraggi, prende parte alla serie Netflix con Ficarra e Picone Incastrati, in programma in chiaro su Canale 5 oggi e domani, il 7 e 8 dicembre 2022. Massimiliano sarà al suo debutto sul palco come coprotagonista di questa commedia al Teatro Jolly.

