Ballando con le Stelle, Tripoli e Urso emozionano: il pubblico chiede il bis, il programma cambia orario

La maestra Alessandra Tripoli e il marito Luca Urso hanno estasiato giuria e pubblico di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci in onda su Rai1. Nell'ultima puntata, la ballerina di Misilmeri, rimasta orfana del compagno Enrico Montesano squalificato a causa della maglia X Mas indossata durante le prove e finita nella videoclip in diretta tv, si è esibita con il marito, anch'egli ballerino, il palermitano Luca Urso.

La giuria ha apprezzato lo spettacolo e il pubblico è rimasto estasiato, tantissimi i commenti in diretta tv giunti sui social di Ballando con le Stelle e l'entusiasmo del pubblico non si è placato nelle ore successive con tante richieste alla produzione di far esibire nuovamente i due ballerini. C'è anche chi ha sostenuto che la Tripoli si sia valorizzata di più con il marito. E l'affiatamento dei due ha radici lontane visto che ballano insieme da tantissimi anni e sono vincitori di tantissime competizioni internazionali d’eccellenza.

Ballando con le Stelle, cambia orario

Cosa accadrà nelle prossime puntate non è dato saperlo. L'unica certezza è che cambia l’orario di messa in onda di Ballando con le Stelle nel palinsesto Rai. La concomitanza con l’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar ha modificato gli orari di alcuni programmi. L’ottavo appuntamento con il il programma (sabato 26 novembre) andrà in onda non come di consueto alle 20,35 bensì alle 22,05; la successiva puntata verrà anticipata dal sabato al venerdì 2 dicembre sempre con orario di inizio 22,05.

Poi ci sarà una pausa di due settimane e Ballando con le Stelle tornerà in onda sabato 17 dicembre alle 20,35, la finale sarà venerdì 23 dicembre dalle ore 20:35.

