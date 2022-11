Bagheria, assegnati i premi Barbara Terrana: ecco i nomi di tutti i vincitori

Sono stati assegnati a Palazzo Butera, a Bagheria, i riconoscimenti del Premio internazionale intitolato a Barbara Terrana I cieli dei Bunker, organizzato dall’associazione Faro Convention Citizens of Europe e con il patrocinio del Comune di Bagheria, in partnership con l’associazione Fidapa- sez. Palermo Felicissima e la società di servizi European Consulting Solution.

I premiati

Gli artisti partecipanti sono stati 49 con 53 opere esposte, per loro l’associazione Faro Convention Citizens of Europe sta pubblicando un catalogo con tutte le opere presentate. Sono stati premiati complessivamente 17 artisti.

1° Premio Pittura all’artista Pietro Asaro con Ruderi

1° Premio Ex aequo all’artista Giorgio Puleo con Non mi vedrà

2° Premio Pittura all’artista Ornella Schirò con Anime

3° Premio Pittura all’artista Stefania Calizia con Non c’è pace senza giustizia

Menzione speciale all’artista Lavinia Bilotti con Detenzioni

1° Premio Digital art all’artista Rosario Calì in arte Ro.Ca. con Sul vento nella notte

1° Premio Video art all’artista Giuseppe Zimmardi con Dal bunker

1° Premio Architettura all’arch. Fabio Naselli con From Pocket Gardens to Bollmed seeds

1° Premio Scultura/Installazioni all’artista Giacomo Bertolino con Libero scorrere

2° Premio Scultura/Installazioni all’artista Carmelo Guzzetta con I bunkers dentro

3° Premio Scultura/Installazioni all’artista Ferdinando Provenzano con Fragility

1° Premio Fotografia all’artista Massimo Fiorito con Paesaggio Interiore

1° Premio Poesia all’artista Ketty Tamburello con I bambini nei bunkers

Menzione speciale Poesia all’artista Loredana Lo Bianco con Dalla mia anima piove cielo

1° Premio Grafica all’artista Arturo Stabile con Paesaggio con pesci e Sentire con gli occhi

Premio alla carriera all’artista Vincenzo Ognibene, presente con L’angelo del pane sull’Ucraina

Premio alla carriera all’artista Manlio Geraci, presente con l’opera La terra e la Cenere

Le opere prime classificate vincono una mostra personale che sarà curata dall’Associazione Faro Convention Citizens of Europe in una sede da stabilire, mentre gli altri premiati parteciperanno ad una collettiva.

La serata

La cerimonia di premiazione è iniziata con la performance Voci per la pace di Francesca Picciurro e testi tra i quali anche uno di Vincenzo La Lia. Hanno partecipato Emanuela Fai (chitarra e voce), Annalisa Scalia (violino) e Stefania Matta (coreografie). La giuria era composta da Giusy Emiliano, Mario Zito, Antonia Lo Giudice, Giovanna Fileccia e Carlo Pollaci. A fare gli onori di casa il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Bagheria, Daniele Vella. La presidente della Fidapa sezione Palermo Felicissima, Patrizia Potestio, ha ricordato l’«impegno professionale e artistico delle donne che operano in tutti i campi».

