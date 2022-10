Palermo, il palazzo Riso ospita Totò in Sicilia

Sabato 15 ottobre 2022, ore 19, il Palazzo Riso di Palermo ospiterà “Totò in Sicilia – Totò partenopeo e parte siciliano”, uno spettacolo con protagonista storie e sketch del comico napoletano ma che riguardano soprattutto la Sicilia, a cominciare da Anna Clemente, mamma di Totò, che era appunto siciliana. Ma Totò è sempre stato legato agli attori e agli autori siciliani, ha interpretato Luigi Pirandello al cinema in due film, il famosissimo “Questa è la vita” (con l'episodio “La patente” tratto dalla novella omonima) e il meno conosciuto “L'uomo, la bestia e la virtù” che vide Totò recitare con le stelle di Hollywood come Orson Welles e Viviane Romance.

Nel 1940 Totò è stato protagonista, alla sua terza prova cinematografica, del film “San Giovanni Decollato” dell'autore Nino Martoglio. Ed uno dei più grandi attori siciliani, Franco Franchi è stato ammiratore di Totò e lo ha affiancato in “Capriccio all'italiana”, ultimo film di Totò con l'episodio “Cosa sono le nuvole” per la regia di Pier Paolo Pasolini. Nel film con Franchi c'era Ciccio Ingrassia. E l'ultimo spettacolo teatrale di Totò è stato proprio a Palermo quando improvvisamente divenne semicieco e recitò per il resto della sua vita solo al cinema. Di tutto questo si parlerà con Elena Anticoli De Curtis, nipote di Totò (figlia di Liliana De Curtis) e con Ottavio Buonomo, Gianfranco Ponte, Leda Scuderi. In video Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi, parlerà del rapporto tra Franchi ed il comico napoletano che piaceva anche a Charlie Chaplin e che, negli anni, è stato rivalutato da tantissimi critici, autori, scrittori, tra questi Ennio Bispuri, presente in video, che ha dedicato libri di successo a Totò come “Totò attore” e “Totò kolossal”. In video anche Salvatore De Pasquale in arte Depsa al quale si deve il bellissimo disegno della locandina dello spettacolo. Sul palco si alterneranno sketch, canzoni, poesie, filmati inediti.

A seguire lo spettacolo Vincenzo Sapienza, che realizzerà video e foto. L'idea è quella di realizzare diversi progetti su Totò e con “Totò in Sicilia” si va a consolidare il connubio artistico tra gli attori Ottavio Buonomo e Gianfranco Ponte, i quali sono ammiratori di Totò e che negli anni, si sono distinti per aver rappresentato e portato alto il nome del Principe Antonio De Curtis attraverso vari mezzi. A Totò, Ottavio Buonomo ha dedicato anche l'album “Totò, una via nel mio nome” e diversi spettacoli teatrali, mentre Gianfranco Ponte ha ideato il gruppo fb “I seguaci del Principe Totò - official group” ed ha scritto un libro con 50 interviste a personaggi dello spettacolo in cui parlano del loro rapporto o del loro amore per Totò, artisti del calibro di Enrico Montesano, Giancarlo Governi, Pippo Baudo, Vittorio Marsiglia, Bud Spender, Franca Valeri, Massimo Boldi, Renzo Arbore, Corrado Taranto, Lino Banfi ed anche Ottavio Buonomo. In “Totò in Sicilia” saranno interpretate canzoni di successo del Principe come “Malafemmena” ed altre come “Carmè Carmè” e “Filomè” che Totò scrisse per Nino Taranto.

Lo spettacolo è una produzione de Il Teatro di Ottavio, una realtà fondata dall'attore e regista Ottavio Buonomo, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana e del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

© Riproduzione riservata