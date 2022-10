Coraline tribute band Maneskin, quattro palermitani in tour rock

Vinx, Ronix, Gery e Lorenzo. Sono loro i “Coraline tribute band Maneskin”. Un gruppo musicale tutto palermitano che sulla scia del band rock romana, questa estate ha portato avanti un tour tutto siciliano in 40 tappe.

I Coraline sono stati fortemente voluti dal frontman Vincenzo Bonito, “Vinx”, 29 anni, che con la sua incredibile grinta riconduce a Damiano durante le performance. Accanto a lui, alla chitarra, Claudio Rosone, “Ronix” di 27 anni. Al basso, Geremia, “Gery”, 20 anni, che è anche un pianista e un compositore. Punta di diamante del gruppo, così la definisce il frontman, è Lorenzo Rasa, appena 15 anni, un trionfo alla batteria.

“Questa estate – racconta Vinx – è stata per noi una stagione di grande successo e di grande crescita. Ci siamo esibiti in 40 tappe e ci hanno accolto come delle vere e proprie star. Noi ringraziamo il nostro pubblico e ricambiamo il loro affetto, lanciando durante le esibizioni, delle nostre maglie. E il nostro obiettivo è presto far firmare ai Maneskin le magliette che indossiamo noi, che possa essere un augurio per il nostro cammino”.

I Coraline, dicono poi, a bassa voce, di stare lavorando alla realizzazione della colonna sonora di un film sui giovanissimi che verrà girato nel 2023 a Palermo. “siamo stati selezionati dopo una nostra esibizione. Di più – dice Vinx – non posso svelare”.

