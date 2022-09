I Sansoni approdano a Striscia La Notizia, una rubrica per i fratelli palermitani

I Sansoni approdano a Striscia La Notizia. I fratelli palermitani Fabrizio e Federico Sansone, 30 e 28 anni, alla corte di Antonio Ricci, già nei prossimi giorni. L'annuncio arriva da Instagram: È con grande onore - scrivono - che annunciamo il nostro ingresso nella grande famiglia di @striscialanotizia. A partire dalla prossima settimana realizzeremo una rubrica comica, figlia di quei 'Fake Trailer' che sono nati qui sul web con il nostro pubblico".

I ragazzi hanno tributato un ringraziamento alla trasmissione ma anche a chi, proprio sui social, li segue da alcuni anni: "La famiglia di #StrisciaLaNotizia - aggiungono nel loro post - ci ha da subito accolti con amore. E non vediamo l’ora di dare il massimo. Un grazie anche al nostro pubblico, che è stato sempre al nostro fianco e lo sarà anche in questo nuovo inizio. Quando i sogni si realizzano ti cambiano la vita. Non smettete mai di sognare! ".

Già, un sogno. Che si aggiunge a quello di molti altri palermitani che hanno preso parte nel corso degli anni, al tg satirico di Canale 5: Ficarra e Picone, Sarà Salvaggio, Stefania Petyx, Sergio Friscia.

Una carriera partita nel 2015, quella dei fratelli Sansone, e in continua ascesa: da Youtube a Facebook, da Instagram a Tik Tok. Ma il duo è apparso più volte anche in televisione: nel 2018 a Paperissima Sprint, nel 2019 a Ciao Darwin, dove hanno condotto la rubrica Top 5, con i momenti migliori di ogni puntata; sempre nel 2019 si sono esibiti alla finale di Castrocaro su Rai Due. E poi, nel 2018, anche ad Avanti un altro, il quiz di Paolo Bonolis.

