Raffaella torna dal vivo e «Senza Rete» nella sua Palermo in duo col pianista romano Renz

Domani (venerdi 23 settembre) Raffaella Daino (Pivirama) torna a esibirsi in concerto nella sua Palermo dopo cinque anni. Appuntamento alle 20.30 al Giardino dei Giusti per l’Alloro Festival, in via Alloro 40, quartiere Kalsa, centro storico di Palermo. Sarà un live Pivirama in duo electro-psych-post-rock. Raffaella Daino, voce e chitarra elettrica, sarà accompagnata alle tastiere da Renz, il pianista romano del progetto Pivirama ritrovato dopo alcuni anni per l'occasione.

Quando sono passati cinque anni dall'ultimo concerto palermitano e pochi giorni dal riconoscimento di giornalista della pace, che le è stato assegnato dal Festival del cinema di Cefalù, la cantautrice Raffaella Daino suonerà le canzoni del quarto album Senza Rete. Un disco dalla doppia anima, con i proventi destinati interamente a un progetto di beneficenza per bambini vittime della guerra. Canzoni reportage e canzoni sognanti che raccontano con la musica e le immagini il dramma dei profughi o delle vittime di femminicidio. Ci sono video girati nei campi profughi ad accompagnare canzoni di denuncia come Jungle frontiere chiuse o a Lampedusa dopo il naufragio del 2013, in War the children really die o i lunghi viaggi di chi fugge dalle guerre come Dal deserto al mare. Ci sono anche video e canzoni che divagano nel più immaginario dei mondi o scavano nell’animo alla ricerca della felicità, come E ora lei, appena pubblicato, girato e montato dalla stessa Daino con un tocco amatoriale e un sapore anni Settanta. Senza Rete è anche il disco in cui per la prima volta si incrociano le due vite di Raffaella Daino, quella della cantautrice e quella di inviata di Skytg24, che in questo ultimo album ha messo in musica le storie che la cronaca l’ha portata a raccontare nel suo lavoro.

Pivirama è un collettivo di musicisti, da Sciacca a Bologna passando per Palermo e Roma, con cui Raffaella ha realizzato 4 album indipendenti prodotti da una piccola etichetta e con cui, in formazione in elettrico o in acustico e sperimentando con l’aggiunta di strumenti come violino, flauto traverso, sax e pianoforte alla classica formazione rock (chitarre, basso e batteria), ha suonato in giro per l’Italia e in Inghilterra e partecipato a vari festival dividendo il palco con artisti come Edoardo Bennato, Patti Pravo, Afterhours, Cristina Donà e Giorgio Canali.

