La palermitana Raffaella Daino di Sky è la giornalista della Pace 2022

Raffaella Daino, palermitana, è la giornalista della Pace 2022. Il Premio sarà consegnato stasera a Cefalù nel corso dell’ultima serata del Festival del Cinema.

La giornalista, corrispondente dalla Sicilia per Skytg24, viene premiata dal Festival con la seguente motivazione: «Per le storie sugli immigrati che racconta e per la fedeltà con la quale le fa conoscere al mondo. Per il suo impegno a favore della Pace e per la passione con la quale si avvicina alle storie di quanti sono costretti a lasciare la loro terra. Per le canzoni con le quali accompagna i suoi racconti musicali che si inseriscono nel progetto Pivirama. Perché quando si accorge che la realtà è distorta e la visione di alcuni fatti appannata, grazie alla musica riesce a raccontare e informare».

Giornalista e musicista Raffaella Daino lavora da quasi 20 anni per Skytg24, dove è approdata dopo una lunga gavetta, dopo 7 anni trascorsi nelle tv locali siciliane e altri 7 lavorando come conduttrice e inviata per le tv satellitari Tele+ e Inn. Dopo aver condotto per Skytg24 il tg in studio e aver preferito la vita da inviata on the road, viaggiando in Italia e all’estero per raccontare fatti di cronaca ed eventi legati al fenomeno immigrazione, da 5 anni e’ corrispondente dalla Sicilia.

È nella sua seconda vita una musicista, scrive le sue canzoni e realizza i suoi video, e in parallelo al lavoro per Sky ha portato avanti la passione per la musica con il progetto Pivirama un collettivo di musicisti da Sciacca a Bologna passando per Palermo e Roma con cui ha realizzato 4 album indipendenti prodotti da una piccola etichetta e apprezzati dalla critica. Con la band in elettrico e acustico e sperimentando con l’aggiunta di strumenti come violino, flauto traverso, sax e pianoforte alla classica formazione rock (chitarre, basso e batteria) ha suonato in giro per l’Italia e in Inghilterra e partecipato a vari festival dividendo il palco con artisti come Edoardo Bennato, Patti Pravo, Afterhours, Cristina Donà’, Giorgio Canali. Le due strade parallele e distanti, la vita da inviata e quella da cantautrice si sono incrociate nell’ultimo album Senza rete in cui ha messo in musica le storie che la cronaca l’ha portata a raccontare nel suo lavoro.

Per la serata finale del Festival sono in gara tredici film. Nove giurie presenti in Sala sceglieranno il Film vincitore 2022 a cui sarà assegnata la «Pellicola della Pace» opera dello scultore Emilio Triolo. Nel corso della serata sarà assegnato anche il Premio Speciale «Parco delle Madonie».

