Musica, video girato a Palermo supera 100 milioni di visualizzazioni su Youtube

Palermo protagonista di un video musicale con oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube. Tre minuti e 29 secondi che raccontano una storia d'amore adolescenziale sulle note di "Mike", canzone pop in lingua albanese che incorpora elementi balcanici.

Il brano è interpretato dai cantanti albanesi Elvana Gjata e John Shahu e dal rapper kosovaro-albanese Ledri Vula. I tre artisti lo hanno composto insieme ad Arber Zeqo, mentre il produttore è Arbre Blass. Il video ufficiale è stato caricato su Youtube a luglio 2018, in poco più di 4 anni, dunque, ha superato 100 milioni di visualizzazioni.

Sullo sfondo c'è Palermo, al centro del video con il suo Teatro Massimo e Villa Boscogrande. In alcune scene Elvana Gjata e il rapper Ledri Vula passeggiano nei vicoli del centro storico mentre John Shahu suona la sua chitarra e canta in piazza Verdi. Scorci della città accompagnano una canzone non solo premiata dalle visualizzazioni ma anche apprezzata dalla critica musicale. SoundsEuropean l'ha etichettata "canzone fresca con una melodia accattivante".

