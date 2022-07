Il tour di Fabrizio Moro passa dalla Sicilia: concerti a Zafferana Etnea e Finale di Pollina

Due gli appuntamenti in Sicilia per Fabrizio Moro e il suo La mia voce Tour 2022. Il quarantasettenne cantautore romano sarà il 20 agosto all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea per Sotto il Vulcano Festival e il 22 al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina.

Il tour estivo prevede tappe in diverse località italiane, in attesa dei due grandi appuntamenti di dicembre, quando il vincitore di Sanremo 2018 sarà protagonista dei concerti di Milano e Roma: il 18 dicembre al Mediolanum Forum di Assago e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport della capitale.

L'artista romano nel tour porta sul palco i brani del suo ultimo lavoro discografico La mia voce (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene anche il brano sanremese Sei tu, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso artistico.

Attualmente è in radio La mia Voce, terzo singolo estratto dall’album omonimo dal quale emerge l’inconfondibile forza d’espressione di Fabrizio Moro, che riflette sulle incoerenze nel mondo. L’artista dosa parole e rabbia, con voce cruda e potente, sottolineando che non si è mai abbastanza maturi per combattere contro un sistema di omologazione e apparenze per far vincere la verità.

Durante il tour Fabrizio Moro è accompagnato sul palco da Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

