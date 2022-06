Salvo Piparo e Agata Bazzi, l'originale presentazione "incrociata" dei libri a Palermo

Salvo Piparo presenta "Ci protegge la luna" di Agata Bazzi e Agata Bazzi presenta "Lo scordabolario" di Salvo Piparo. L’appuntamento è in programma sabato 18 giugno 2022 alle ore 18.00 presso la Libreria Nuova Ipsa, in via dei Leoni 71.

Due libri gemellati per l'occasione. Due scrittori palermitani di specie differenti. Due buoni motivi per partecipare a un evento divertente, diverso, che non lascerà indifferenti.

Conducono l’incontro Isidoro Farina e Giovanna Corrao (RadioIn)

Protagonisti di "Ci protegge la luna" di Agata Bazzi, ambientato tra la fine della Prima guerra mondiale e gli anni Novanta del Novecento, sono Rosa, dolce guaritrice di anime e corpi, e il figlio Beniamino, ispirato dalla propria diversità a lottare per un mondo più giusto. In una Sicilia rurale, quasi arcaica, conosciamo la figura di una bimba speciale: Rosa è capace di parlare con la natura, gli animali e le piante, ma anche con l'animo umano.

Il libro di Salvo Piparo, “Lo scordabolario delle palore palermitane scordate” è un tuffo nel passato ma anche nel presente delle "palore" palermitane scomparse o quasi, di una Palermo dei nostri nonni e bisnonni. Parole che non usiamo più, ma di cui la nostra anima palermitana è intrisa.

Posti limitati, per chi fosse interessato chiamare lo 0916819025

