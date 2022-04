La scomparsa di Letizia Battaglia, il ministro Franceschini: «Addio a una grande italiana»

Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Letizia Battaglia, la fotografa palermitana morta a 87 anni che aveva raccontato la Palermo degli anni di piombo con i suoi scatti.

«Addio a Letizia Battaglia - dice il ministro della Cultura, Dario Franceschini-. Una grande fotografa, una grande donna italiana che con la sua arte e le sue fotografie ha portato avanti importanti lotte di denuncia e di impegno civile».

«Una donna e una fotografa eccezionale - la ricorda il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè -, testimone della Palermo buia e tetra segnata da stragi e omicidi e anche della Sicilia che faticosamente sta cercando di rialzarsi, affrancandosi dalla mafia: tutto questo era Letizia Battaglia, professionista e artista del vero, che il mondo ci invidiava». Micciché esprime ai familiari «il cordoglio mio e del Parlamento siciliano».

«Con Letizia Battaglia - dice Caludio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia - se ne va una poetessa. L’unica capace di raccontare, senza dover cercare inutili rime, una Palermo di speranza e disperata».

«Addio Letizia Battaglia, donna libera e coraggiosa - scrive su Instagram Roberto Saviano, scritto impegnato sul fronte della lotta alla camorra -. Ha letteralmente permesso, con il suo sguardo, di far conoscere al mondo intero l’orrore delle faide di mafia. Non fotografava semplicemente un corpo morto, ma era in grado di narrare il contesto, di descrivere in un lampo d’immagine quello che è accaduto prima e dopo il dettaglio fotografato, come solo i grandi reporter artisti sanno fare. Non le è mai interessata la morte, ma ciò che la morte porta via: la vita».

Palermo, la mafia e le donne: gli scatti immortali di Letizia Battaglia Il delitto Mattarella: nella foto anche l’attuale presidente della Repubblica Festa del giorno dei morti, i bambini giocano con le armi, Palermo 1986. È uno degli scatti di Letizia Battaglia Un altro scatto della Palermo degli anni di piombo «Ballo»: è uno degli scatti di Letizia Battaglia Una immagine della mostra di Letizia Battaglia nel 2011 La bambina col pallone Letizia Battaglia e Leoluca Orlando Nella spiaggia dell’Arenella la festa è finita, Palermo 1986: è uno degli scatti iconici di Letizia Battaglia Uno degli scatti della mostra Anthologia, ai Cantieri della Zisa Non solo mafia: scatto esposto alla mostra Minime d’amore Palermo, Albergheria: 1977 A Berlino per la mostra Palermo e la mafia Uno dei 200 scatti esposti al Museo Maxxi di Roma Boris Giuliano, Capo della Squadra Mobile di Palermo, sul luogo di un omicidio a Piazza del Carmine. Palermo, 1978

«Ciao, Amica, Madre, Maestra, Confidente - è il post su Instagram dello chef palermitano Filippo La Mantia -. Mi hai "cresciuto" culturalmente e mentalmente. Mi hai insegnato tanto e ci siamo scambiati esperienze indimenticabili e vissuti momenti incredibili. Grazie per tutto quello che hai fatto per me nel momento più difficile della mia vita. Ci siamo scontrati e amati. E avrei tantissime cose da raccontare. Ma le terrò per sempre dentro di me».

Per il capogruppo di Italia viva al senato Davide Faraone, è stata la «storica fotografa dei delitti di mafia e delle donne di Palermo. Simbolo di rinascita della nostra città dopo la buia stagione delle stragi». E il senatore dello stesso partito, Ernesto Magorno, scrive nsu facebook che «Letizia #Battaglia è stata una figura fondamentale per la lotta alla mafia, le sue fotografie hanno contribuito in modo determinante al racconto di un periodo complesso della nostra storia. L’Italia perde un simbolo della #legalità».

