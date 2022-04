Fabrizio Sansone è positivo, a Palermo "Fratelli…ma non troppo!" slitta per Covid

Il Coronavirus ha colpito anche I Sansoni: a causa della positività al COVID-19 di uno dei due componenti del gruppo di comici palermitani, Fabrizio, si sposta la data di Palermo. Lo spettacolo ‘Fratelli...ma non troppo!’, inizialmente previsto per domani 8 aprile è stato rinviato a venerdì 29 aprile. La location sarà sempre quella del Teatro Golden e l’inizio dello spettacolo è previsto per le 21. Il biglietto già acquistato sarà valido per la data aggiornata. In alternativa sarà possibile chiedere il rimborso allo stesso rivenditore dove si era acquistato il biglietto. In precedenza era stato rinviato anche lo spettacolo previsto al Teatro Impero di Marsala, in provincia di Trapani. Lo show inizialmente in programma il 29 marzo 2022, è stato posticipato al 20 maggio 2022. Anche questo spettacolo inizierà alle ore 21:00. Per info e approfondimenti è possibile telefonare al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

