La Divina Commedia spiegata ai giovani con dipinti e commenti: l'iniziativa di due palermitani

L'evento "Inferno: The Immersive Experience" nasce dal desiderio dei due curatori, Edoardo Rossi e Virginia Alfano, di proporre in una prima e ridotta versione, i contenuti del progetto curatoriale dedicato alla Divina Commedia in collaborazione con lo scrittore Franco Nembrini e l'illustratore Gabriele Dell'Otto.

Tutto nasce da una domanda: come comunicare Dante ai giovani? "Abbiamo trovato la risposta nel volume Inferno edito da Mondadori, un tentativo innovativo di avvicinare il testo della Divina Commedia a un pubblico più ampio, attraverso gli ampi commenti del professore Franco Nembrini e i dipinti per ogni canto di Gabriele Dell'Otto, uno degli 8 illustratori Marvel più importanti al mondo".

Dopo una prima mostra dedicata agli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2019 e l'apertura della versione completa ed estesa di quest'ultima a Verona presso il Bastione delle Maddalene nel 2022, arriva a Palermo una versione interamente digitale e multimediale dell'iniziativa che presenta in Sicilia per la prima volta il lavoro di Franco e Gabriele curato da Virginia Alfano e Edoardo Rossi.

I due curatori, mossi dalla passione di rendere la cultura più accessibile, pensano di esportare il progetto nella loro città natale e presentarne il potenziale educativo e artistico attraverso la collaborazione con la Fondazione Sicilia, un ente che da anni si prende cura della programmazione culturale di eventi, conferenze e mostre a Palermo.

Grazie al supporto della Fondazione Sicilia, è stato possibile realizzare in questi mesi un evento che permetterà ai visitatori per due settimane, dall'8 aprile fino al 18 aprile, di scoprire la Divina Commedia in modo inedito, attraverso la proiezione dei dipinti di Gabriele Dell'Otto e dei commenti di Franco Nembrini.

L'evento sarà arricchito dalla presenza fisica di Franco Nembrini e telematica di Gabriele Dell'Otto, per lanciare l'iniziativa giorno 8 Aprile a Villa Zito alle ore 18.

© Riproduzione riservata