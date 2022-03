Miriam Dalmazio, il volto palermitano di Studio Battaglia: la serie tv su una famiglia di legali

C'è un volto palermitano nella fiction "Studio Battaglia". L'attrice Miriam Dalmazio, nata 35 anni fa nel capoluogo siciliano e cresciuta nel quartiere Noce, fa parte del cast della serie televisiva trasmessa ogni martedì in prima serata su Rai 1.

L'adattamento italiano della serie britannica The Split è direttoa da Simone Spada ed ha come protagoniste, oltre alla Dalmazio, Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Marina Occhionero. Vengono raccontate le vicende di due degli studi legali più famosi di Milano, lo Studio Battaglia e lo Studio Zander & Associati, nonché le vicende della famiglia Battaglia. L'attrice siciliana interpreta Nina Battaglia, la sorella di mezzo che lavora con la madre Marina.

Miriam ha lavorato come animatrice nei villaggi turistici e qualche esperienza come fotomodella. Si è diplomata al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e ha iniziato a recitare nella soap opera "Agrodolce". Dopo aver preso parte in ruoli minori ad alcune produzioni televisive, ottiene la prima parte di un certo rilievo nella fiction "Che Dio ci aiuti", dove interpreta nella prima, seconda e terza stagione la timida e impacciata dottoressa Margherita Morbidelli, una ragazza di provincia trasferitasi nel convitto gestito da Suor Angela per motivi di studio.

Nel 2013 è comparsa nel film "Sole a Catinelle" di Checco Zalone e ha avuto un ruolo nelle fiction "La vita promessa" e "Il cacciatore". Nella vita privata la Dalmazio è legata al compagno Paolo, imprenditore, e nel 2016 hanno avuto Ian, il loro primo figlio.

© Riproduzione riservata