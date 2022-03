Le gaffe di due palermitani in Purgatorio: all'Agricantus Pandolfo e Manera

Dopo aver fatto ridere i comuni mortali, Antonio Pandolfo e Marco Manera si cimentano in un'impresa più ardua, oltre i confini della vita. Dopo il successo di Onestamente disonesti e Chi si salva è perduto, uno dei sodalizi artistici più amati dal pubblico palermitano è pronto a debuttare con un nuovo esilarante spettacolo. Giovedì 17 marzo al Teatro Agricantus di Palermo debutterà Atti unici di madre vedova, il nuovo spettacolo con Marco Manera e Antonio Pandolfo, prodotto dal teatro di via XX Settembre.

Cosa succede se due siciliani finiscono nell'Aldilà? O meglio, come reagiranno quando scopriranno di dovere sostenere un esame, per capire se sono degni dell'Alto dei Cieli? Attingendo alla migliore tradizione del teatro comico Atti unici di madre vedova è uno spettacolo divertente ambientato nel Purgatorio e che racconta in maniera surreale l'avventura di due siciliani, che si chiamano Marco e Antonio, proprio come i nostri due beniamini, che si ritrovano nella zona di mezzo della volta celeste. Nonostante la sacralità del luogo, i due combineranno tanti divertenti disastri che si susseguiranno senza sosta per tutto lo spettacolo e che solo un angelo, interpretato da Rosanna Mercurio, proverà ad arginare.

Quello fra Marco Manera e Antonio Pandolfo è un sodalizio artistico nato nel 2018 e ormai rodato, apprezzato dal pubblico per la loro comicità semplice e genuina. Lo spettacolo replica fino al 10 aprile i giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle ore 18. Prenotazioni al numero 091309636. Disponibile la biglietteria on line, oltre che in teatro.

