Cefalù, al Museo Mandralisca concerto di Phillips e Albrecht 

Nuovo appuntamento per la stagione concertistica autunnale degli Amici della musica di Cefalù Salvatore Cicero, in programma fino al 28 dicembre in due luoghi d’eccezione, il Museo Mandralisca di Cefalù e il Centro internazionale per le scienze astronomiche Gal Hassin di Isnello.

Sabato 18 dicembre al Museo Mandralisca il concerto del duo formato da due prestigiosi musicisti francesi, Jean-Marc Phillips-Varjabédian al violino e Florent Albrecht al pianoforte storico. In programma la Sonatina in re maggiore D. 384 di Schubert e due Sonate di Beethoven: la n. 6 in la maggiore, op. 30 n. 1 e la celeberrima Kreutzer in la maggiore, op. 47.

Premiato in prestigiosi concorsi internazionali di violino (Carl Flesch, Zino Francescatti, Lipizer), Jean-Marc Phillips si è esibito come solista con numerose orchestre. In ambito cameristico fa parte del Trio Wanderer, considerata una delle migliori formazioni da camera del mondo. Con il fisarmonicista Richard Galliano ha fondato un settimino con il quale si è esibito in tutto il mondo.

Florent Albrecht, come solista e interprete di musica da camera, si è esibito al Barbican Center di Londra, all’Auditorium nazionale di Madrid, alla Philarmonie di Monaco, alla Juilliard School di New York, alla Philarmonie e all’Opéra di Parigi. Nel 2020 ha costituito a Ginevra l’ensemble L’Encyclopédie, di cui è direttore musicale oltre che pianista e continuista, per affrontare il repertorio dell’epoca dell’Illuminismo, tramite una ricerca scrupolosa sull’interpretazione storicamente informata.

La stagione è realizzata con il contributo della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, con il patrocinio del Comune di Cefalù, e in collaborazione con la Regione Puglia, la Pro Loco di Cefalù, il Cinema Di Francesca, la Fondazione Mandralisca e il Centro Astronomico Gal Hassin di Isnello.

