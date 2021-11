Palermo, un piano per salvare l'opera dei pupi

Un piano per sostenere e promuovere i pupi siciliani. È lo strumento con il quale diversi soggetti pubblici e privati verranno coinvolti in un’opera di salvaguardia di quello che è classificato come un patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

Dopo avere attraversato momenti difficili l’opera dei pupi sta riprendendo un importante spazio nell’offerta turistica e culturale. Per assicurarne un futuro certo è stato elaborato un piano finanziato dal ministero dei Beni culturali. Obiettivi e linee di intervento programmati saranno discussi domani, 30 novembre, in un seminario che si terrà al museo delle marionette Antonio Pasqualino. All’incontro, introdotto da Rosario Perricone, interverranno operatori, l’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Il piano è stato ideato nell’ambito di un progetto dell’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari di Palermo come soggetto referente della Rete italiana di organismi che promuovono l’opera dei pupi.

