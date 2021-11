“E fecero l’Italia”. Il cabaret di Bibi Bianca fa ridere e racconta la verità storica

"E fecero l'Italia", un titolo che sembra già suggerire un sottotesto che dileggia sarcasticamente gli eroi risorgimentali ai quali ancora dedichiamo piazze e monumenti. Si tratta del primo dei quattro lavori teatrali di Bibi Bianca in cartellone per la stagione 2021-2022 di Amici della Prosa al Re Mida di via Filippo Angellitti che andrà in scena il 26 novembre.

Puro cabaret, divertente e amaro, lo spettacolo scorre su un tessuto teatrale di taglio giornalistico, satirico, irriverente, che non risparmia i padri dell'agiografia italica; che forte della scomoda e documentata verità storica, non lascia scampo agli eroi da fumetto. I testi infatti sono basati su documenti storici, lettere e memorie che smontano e spoetizzano personaggi che hanno esercitato in realtà arbitri e soprusi.

La satira dice la verità, aprendo la strada ad una più corretta narrazione dei fatti e della storia

La compagnia: Bibi Bianca, Giorgio Barone, Roberto Mannino, Daniela Lo Cascio, Giusi Ferrante. Testi e regia Bibi Bianca.

Repliche il 27 e 28 novembre e il 3 4 e 5 dicembre.

