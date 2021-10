Palermo, in scena il Pulcinella compositore di Fabrizio Lupo

Un’operina per tutti, grandi e piccini, sul personaggio del «buffone divino» per antonomasia, quello più amato di tutti i tempi. Si chiama «Pulcinella compositore» l’operina in un atto per basso, soprano, coro di bambini, burattini, clarinetto, euphonium e pianoforte, che verrà presentata in forma di concerto in anteprima nell’ambito di «Settembre al Riso», manifestazione promossa dall’Assessorato regionale ai Beni culturali, in collaborazione con il Museo Riso e CoopCulture. Lo spettacolo, che chiuderà la manifestazione, andrà in scena domani, venerdì 8 ottobre, alle 21.30 a Palazzo Riso, a Palermo. Si replica sabato 9.

Un’operina su libretto e regia di Fabrizio Lupo con le musiche di Maurizio Maiorana, che vede protagonisti il soprano Rosalba Aurora Ducato (Teresina), il basso Antonino Arcilesi (Pulcinella), Giovanni La Mattina al clarinetto, Francesco Tolentino all’Euphonium. I bambini del coro, preparati da Irene Ientile. sono Maia Corallino, Isabella e Benedetta Doro, Aurelio Giliberti, Giuseppe Vittorio Verga. Fabio Correnti, al pianoforte, cura la concertazione musicale dell’ensemble. La consulenza filmica, infine, è di Ruben Monterosso.

«Pulcinella compositore» sarà il preludio che porterà alla realizzazione di un Trittico Trickster, una trilogia di operine da realizzarsi alla ribalta di un grande Teatro dell’Opera con i musicisti in buca. Oltre al Pulcinella, il trittico sarà composto da un episodio dedicato alla figura di Giufà ed uno dedicato alla coppia comica dell’Opera dei Pupi, Nofrio e Virticchio.

«Pulcinella compositore - spiega Fabrizio Lupo - inizialmente nasce per essere rappresentata come intermezzo tra i due atti di un'opera seria come si faceva un tempo. È poi divenuta un’opera con due anime, una chiave teatrale, preceduta da un preludio musicale o narrato, ed un’altra esclusivamente filmica, un mediometraggio in forma di animazione».

«La musica di Pulcinella - interviene Maurizio Maiorana - è fresca e rigorosamente tonale con echi popolareggianti che mettono al riparo il personaggio ancestrale e popolare di Pulcinella da rischi di intellettualizzazione. Una chitarra suonata dallo stesso Pulcinella farà breve apparizione nel momento più ludico-popolare dell'opera, nel quale il testo cantato richiama melodicamente la tiritera musicale canticchiata durante gli spettacoli del Punch inglese che sono una filiazione angloimmigratoria del Pulcinella di Acerra». La produzione è dell’Associazione Alf Leila.

© Riproduzione riservata