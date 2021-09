Sagi Rei torna a Palermo: "Quella volta che cantai in dialetto siciliano..."

Sagi Rei torna a Palermo a quattro anni dalla sua partecipazione al Lumia Summer Fest, la rassegna di musica live di via Isidoro La Lumia. La voce unica dell’artista israeliano accompagnerà il pubblico giovedì 9 settembre a Villa Filippina, in un viaggio di dieci canzoni tra la musica black, folk e soul. Original Songs si chiama lo show, dal nome dell’ultimo album del musicista realizzato assieme alla moglie Helena. Una sorta di evento per il cantante in una terra che lo ama e che lui ama. «Ho sempre avuto un'accoglienza molto calorosa da parte del pubblico siciliano e da quello di Palermo in modo particolare», racconta Sagi Rei, intervistato da Gds.it.

Quelle canzoni in dialetto siciliano

Sono numerosi gli episodi che lo legano al capoluogo siciliano. «Ricordo piacevolmente un Capodanno trascorso a Mondello. In piazza c era molta gente ad ascoltare - sorride Sagi Rei tradendo un po' di nostalgia - e fu molto emozionante. Ricordo con piacere anche quando partecipai alla festa di Santa Rosalia, un’occasione per approfondire la conoscenza della cultura e delle tradizioni locali. Cantai in dialetto siciliano in quella occasione, alla quale penso sempre con tanta simpatia».

Live acustico

Stavolta non sarà un concerto di piazza, ma un live in un parco cittadino dalle dimensioni ridotte causa restrizioni per la pandemia. «Sarà un concerto intimo per chitarra acustica - spiega Sagi Rei - e con la novità dell’accompagnamento al pianoforte da parte di Helena dei miei brani più celebri. Ci saranno anche alcuni dei brani dell’ultimo album di inediti Original Songs e alcune cover a cui sono affezionato e che mi piace riproporre dal vivo».

Sasà Salvaggio e Stefano Piazza

Il concerto di Sagi Rei è il primo di tre eventi organizzati a Villa Filippina con la direzione artistica di Christian Carapezza. Dalla musica alle risate: venerdì 10 settembre sul palco salirà Sasà Salvaggio con il suo repertorio comico. Il noto showman palermitano sarà accompagnato musicalmente dal maestro Peppe Corsale. Grande spettacolo anche sabato 10 settembre, a chiusura della kermesse, grazie al format Piazza Grande che spopola sui social e che sarà portato in scena dall'altro comico palermitano, Stefano Piazza, accompagnato dai medley della Fqq Band.

Per partecipare agli spettacoli occorrerà essere in regola con le normative anti Covid-19. È necessario esibire il green pass all’ingresso. I biglietti hanno un costo di 12 euro e possono essere acquistati fisicamente presso Villa Filippina, via Villa Filippina n.35, Palermo, tutti i giorni dalle 9 alle 13 oppure sul circuito Tickettando. Le tre serate avranno inizio alle 21.30

