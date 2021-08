Dal 24 agosto al 5 settembre a Gratteri il Festival di musica antica

Dal 24 agosto al 5 settembre Gratteri ospiterà il Festival di Musica Antica. Questa è la quindicesima edizione della rassegna organizzata dall’associazione MusicaMente di Palermo in collaborazione con il Comune di Gratteri ed il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo e del ministero per i Beni Culturali. Quattro i concerti in programma, tutti alle 21 nell'atrio di piazza Monumento, a Gratteri.

La rassegna si aprirà il 24 agosto con lo spettacolo Dancing Bass - danzare il basso, organizzato in collaborazione con Puglia Sounds, che vede insieme la ballerina Elisa Barucchieri della compagnia Res Extensa e l’ensemble I Ferrabosco, composto da Vanni Rota al violino, Luciana Elizondo e Gioacchino De Padova alla viola da gamba, Giuseppe Petrella alla chitarra barocca e Silvio Natoli alla tiorba.

Il 31 agosto la rassegna prosegue con il concerto dell’ensemble Festa Rustica, composto dal flautista Giorgio Matteoli, dall’oboista Fabio D’Onofrio, da Maurizio Salemi al violoncello barocco e Luca Ambrosio al clavicembalo. Il titolo del concerto sarà Europa Barocca. I gusti riuniti, il programma prevede che ruoterà attorno alle musiche di Jacques-Christophe Naudot, Domenico Scarlatti, Georg Philipp Telemann Francesco Geminiani e Antonio Vivaldi.

Il primo settembre in programma il concerto di Tiziano Bagnati alla tiorba e Paolo Rigano alla chitarra barocca, intitolato Caratteri e visioni, una serie di composizioni che esaltano le caratteristiche sonore di questi strumenti con musiche di Kapsberger, Foscarini, Corbetta, Sanz, Falconieri, e Stradella. Tiziano Bagnati, liutista dell’Accademia Bizantina, sarà ospite al Festival di Musica Antica di Gratteri dopo il prestigioso traguardo del premio Gramophone Awards 2021.

Il festival si concluderà il 5 settembre con il concerto Canti ed Incanti, che vedrà l’Arianna Art Ensemble insieme al cornettista di fama internazionale Andrea Inghisciano. Comporranno l’Arianna Art Ensemble Alessandro Nasello al flauto dolce e dulciane, Paolo Rigano all’arciliuto e alla chitarra barocca, Marco Lo Cicero al violone e Cinzia Guarino all’organo e clavicembalo. Canti ed Incanti è un viaggio nel mondo musicale italiano tra il Cinquecento, il Seicento e la nascita del Recitar Cantando.

«La scelta culturale che sta alla base dell'iniziativa è quella di coniugare musica di qualità e promozione del territorio, attraverso un percorso che offre l'opportunità di ascoltare ed apprezzare alcune tra le più belle partiture di musica antica e di conoscere e riscoprire luoghi storici e suggestivi del parco delle Madonie», spiegano Cinzia Guarino, presidente dell’associazione MusicaMente di Palermo e Paolo Rigano, direttore artistico della manifestazione. «Tra questi monumenti storici - proseguono - ci piace sottolineare la trecentesca Matrice Vecchia, costruita per volere della nobile famiglia Ventimiglia, il convento della chiesa intitolata a Santa Maria del Gesù che oggi è sede del Comune, i boschi e gli incantevoli panorami sul mare, che rendono il paese di Gratteri un gioiello tutto da scoprire. Consolidato nel corso degli anni, il festival appartiene ormai al patrimonio culturale della città di Gratteri e della Sicilia».

Info e prenotazioni: 3791832485 e assmusicamente@gmail.com. Ingresso 1 euro su prenotazione

