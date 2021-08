Lucia Vincenti presenta "Palermo occultata", il volume con gli articoli pubblicati sul Giornale di Sicilia

Oggi alle 18,30 in piazzetta Bagnasco, la libreria Mondadori presenta l’ultimo libro di Lucia Vincenti, Palermo occultata, per i tipi Tipheret. Il volume raccoglie gli articoli pubblicati nella sua rubrica per il Giornale di Sicilia. Oltre a Lucia Vincenti - storica e autrice di saggi e opere di narrativa - saranno presenti il direttore responsabile del Giornale di Sicilia, Marco Romano, e l’editore Bonanno. Un libro-guida che svela una città piena di bellezza e di antica sapienza segreta.

