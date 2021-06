Le storie di due giovani musicisti in una Palermo jazz nel libro di Cecilia Minutoli

Studentessa universitaria con una contagiosa passione per la musica, il cinema, i libri e l’arte nelle sue molteplici sfumature, Cecilia Minutoli domenica 4 luglio, alle 19,30, con la Libreria Mondadori Flaccovio, presenterà al Circolo velico di Sferracavallo il suo ultimo libro Rêverie. Cecilia leggerà inoltre alcune pagine accompagnata dal sax di Alessandro Laura.

Rêverie racconta, in una trasfigurata Palermo jazz, la storia di un fugace ma significativo incontro tra due giovani musicisti. La loro vita procede su due linee rette che si incontrano in un solo punto per poi allontanarsi; l’inaspettato incrocio delle loro acerbe esistenze è avvolto dalle atmosfere del jazz che, diffondendosi negli ambienti, seducono e scandiscono ogni movimento all’interno della storia.

Il racconto di Cecilia è stato presentato per la prima volta ad ottobre 2020 alla terza edizione del Festival delle filosofie di Palermo e successivamente pubblicato dalla casa editrice Albatros nella collana Nuove voci. Cecilia Minutoli studia canto jazz al Brass Group di Palermo. Nel 2020 ha interpretato il ruolo di Nadia nel Film Semaforo Rosso del regista esordiente Guglielmo Brancato.

Parteciperà attivamente alla presentazione anche Alessandro Laura, un giovanissimo e pluripremiato sassofonista palermitano. Per il suo percorso artistico ha ricevuto il riconoscimento di “Tessera preziosa del Mosaico di Palermo”. Nel 2017 si è esibito alla Elgar Room della Royal Albert Hall di Londra. Nel gennaio 2020 ha vinto il primo premio ai “Golden Classical Music Awards” di New York e nello stesso anno si è aggiudicato il Primo Premio in Sud Corea al “G-CLEF” International Music Competition. Quest’anno ha vinto il primo premio nella seconda edizione dell’Iscart International Online Music Competition” di Lugano (CH).

© Riproduzione riservata