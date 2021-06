Teatro Libero, la stagione estiva a villa Filippina di Palermo: i nuovi spettacoli

Prosegue la programmazione estiva del teatro Libero a Villa Filippina a Palermo con lo Shakespeare Summer Night, in programma fino al 20 giugno.

Il 12 e 19 giugno, alle 19.30, andrà in scena Pazzo ad Arte, di Alessandra Niccolini e Giuseppe Pestillo, frammenti di vita che ci «ri-guardano», liberamente tratto dall’Amleto di Shakespeare.

L'attore diventa, di volta in volta, personaggi diversi del dramma: Amleto, Laerte, Polonio, Claudio, il becchino, scegliendo tra il pubblico i suoi interlocutori: Laerte, Ofelia, Rinaldo, Gertrude.

Lo scopo è quello di accorciare le distanze tra un testo «sacro» del teatro e la nostra vita, immergendolo nel quotidiano della convivialità. E così alcuni dialoghi sono trasformati in monologhi, in cui il personaggio, pur rivolgendosi ad una persona, pare che non ascolti l'interlocutore e, di fatto, sembrano monologhi come tutti sperimentiamo nella quotidianità quando siamo noi a trattare il nostro amico come «due orecchie» per i nostri soliloqui e viceversa.

La bisbetica domata, regia di Salvo Dolce e La commedia degli errori, una regia di Lia Chiappara, ripresa da Claudia Puglisi, andranno nuovamente in scena dal 13 al 17 e il 20 giugno, dalle 20.30.

