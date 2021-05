"Democrazia è dialogo", l'incontro a Palermo di Violante e Carofiglio con gli studenti

Garantire la democrazia attraverso il dialogo. Promuovere il dialogo come unico mezzo per arrivare alla democrazia ma anche per accogliere tutti, per appianare ogni diversità, in qualsiasi ambito da quello politico a quello sessuale.

Dialogo e democrazia sono i temi cardine di un incontro che si terrà domani alle 11 al dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'università di Palermo, durante il quale saranno presentati due libri: "Della gentilezza e del coraggio" di Gianrico Carofiglio e "Insegna Creonte" di Luciano Violante.

Introduce Alessandro Bellavista.

Sarà possibile partecipare all'evento via streaming all'indirizzo https://tiny.unipa.it/democraziaedialogo. Previsto un dibattito aperto fra i due autori e gli studenti.

Parteciperà il comitato scientifico composto da Mauro Buscemi, Claudia Giurintano, Salvatore Muscolino, Giorgio Scichilone, Costantino Visconti.

"Si parlerà di democrazia possibile solo grazie al dialogo - spiega Visconti, docente di Diritto penale -. Partendo dal racconto delle loro plurime esperienze di ex parlamentari e magistrati, gli autori dei due libri si addentrano nei meandri della democrazia come antidoto contro ogni conflitto. Forse oggi più che mai serve dialogo, per rieducare tutti alla democrazia. Una fase storica questa dove la necessità di ascoltare l'altro è ancora più sentita"

