“Risorgiamo Italia”, in mostra a Palermo 100 scatti di Igor Petyx per raccontare la pandemia

Cento scatti per raccontare un anno strappato alla quotidianità. Un anno in cui ogni certezza, ogni gesto abituale, è diventato un tesoro da salvaguardare.

Si intitola "Risorgiamo Italia" la mostra di Igor Petyx - offerta alla città - allestita presso la fiera del Mediterraneo di Palermo e che racconta la pandemia.

Gli scatti potranno essere visibili esclusivamente da chi arriverà in fiera per vaccinarsi.

Turisti in quarantena all’Hotel Mercure, saluti e canti dai balconi, spesa per le famiglie più povere. “Suonavamo a tutti i campanelli fino a quando trovavamo la famiglia - spiega Petyx - e dicevamo di sporgersi per un saluto: il padre in tuta, la madre in ciabatte, i bambini in pigiama, ma ridevano tutti, era qualcosa di nuovo”.

Le sue immagini vogliono anche omaggiare tutti quei genitori che si sono improvvisati professori, medici, psicologi e compagni di scuola. Tributo anche ai nonni dietro le finestre.

Nel racconto di Igor Petyx c'è una città immobile, fino alla sua prima riapertura, alle proteste dei commercianti e degli artisti, ai ristoranti serrati, ai vaccini.

“Le immagini di Petyx ripercorrono un anno in cui ognuno di noi ha dovuto attingere a eccezionali riserve di forza d’animo: probabilmente non pensavamo neppure di averle - ha spiegato il commissario Covid di Palermo e provincia, Renato Costa -. Abbiamo voluto questa esposizione permanente sulle pareti della fiera per ricordarci dell’umana capacità di resistere alle

difficoltà".

