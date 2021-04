Giovane palermitana protagonista di "Anna", la nuova serie tv di Ammaniti: chi è Giulia Dragotto

La giovanissima attrice palermitana Giulia Dragotto è la protagonista della serie tv di Niccolò Ammaniti, “Anna”. La serie uscirà il 23 aprile su Sky e NOW. Il ruolo di Anna rappresenta la primissima esperienza televisiva per la giovane attrice siciliana, dopo aver ricoperto alcuni ruoli per dei musical nella propria città.

“Questa è la mia prima esperienza in tv – dichiara la 14enne palermitana -. Ho iniziato a recitare veramente per gioco, quando mia madre un giorno decise di portarmi a fare il mio primo provino per un film. Ma ci fu un problema: ero troppo grande per la parte. Dopo un po' di tempo mi contattarono per i casting della serie “Anna”, così accettai e feci il provino. Però andò proprio male, anzi malissimo. Tuttavia Niccolò e Lorenza – Giulia Dragotto fa riferimento a Niccolò Ammaniti e Lorenza Indovina – hanno creduto molto in me. Infatti prima di girare feci alcuni laboratori, perché avevo un grosso problema, ovvero che non ero naturale quando recitavo per il ruolo che dovevo interpretare. Addirittura prima di fare questa parte mi è stato detto che dovevo passare molto tempo con mio nonno e lui doveva parlarmi il più possibile in dialetto palermitano. Dato che si trattava di una serie ambientata proprio in Sicilia”.

La serie che vede come protagonista l'attrice palermitana nata nel 2007, è ambientata in Sicilia ed è stata girata in molte località dell'Isola, ma anche al di fuori di essa come nel centro Italia e così via. Inoltre in modo bizzarro, da sembrare quasi attuale, al centro della serie vi è un virus che causa una situazione post apocalittica, dove gli adulti sono stati sterminati da un virus chiamato “La Rossa”.

Le riprese sono state fatte in piena pandemia Covid19, quindi è stata abbastanza strana questa situazione per l'attrice Giulia Dragotto, infatti racconta: “Ci ritrovavamo sul set quando è arrivata la notizia del lockdown e, quindi, della diffusione del coronavirus. Ammetto che l'ho vissuta in modo molto strano questa coincidenza; poiché giravamo una serie che parlava di un virus e al contempo vivevamo una realtà minacciata da un vero virus. Ma ce l'abbiamo fatta e sono molto contenta per questo, durante questa serie ho vissuto come in una seconda famiglia”.

Dunque, “Anna” racconta che quattro anni dopo La Rossa, un virus che ha sterminato tutti gli adulti, il mondo è abitato solo da branchi di bambini selvaggi. In Sicilia Anna vive con il fratellino Astor al Podere del Gelso. Un giorno esce per cercare da mangiare e quando torna Astor non c’è più. Per ritrovarlo inizia un viaggio avventuroso tra i resti del mondo. Si scontrerà con i Blu, una comunità comandata da Angelica, la perfida regina che tiene con sé La Picciridduna, un adulto sopravvissuto, che pare abbia il potere di salvarti da La Rossa.

Anna riuscirà a fuggire dalla villa di Angelica e a intraprendere un viaggio nella natura selvaggia verso il continente con il fratellino, nella speranza di trovare una cura per sé e per l’umanità.

Il cast della serie è composto da: Alessandro Pecorella, Elena Lietti, Roberta Mattei, Clara Tramontano, Giovanni Mavilla.

