Incetta di voti via web, Geraci diventa il vincitore morale del concorso "Il borgo dei borghi"

Terzo al Il borgo dei borghi, Geraci Siculo tuttavia può essere considerato il vincitore morale e “popolare” del concorso ideato dalla trasmissione 'Alla falde del Kilimangiaro' condotta da Camila Raznovich su Raitre.

Stando infatti ai dati pubblicati dalla Rai a votare via web per la cittadina delle Madonie è stato il 37,89% dei sostenitori mentre Tropea – borgo vincitore – ha avuto il 14,3% e in terza posizione Grottammare con l’11,19%.

“I dati pubblicati dalla Rai confermano quanto immaginavamo, l’eccezionale vittoria di Geraci Siculo nel voto popolare online, quasi il 40% dei votanti ha scelto il nostro borgo tra i 20 in gara – ha detto il sindaco Luigi Iuppa -. Possiamo dire, senza possibilità di smentita, che Geraci Siculo è il borgo più amato dagli italiani 2021. Un risultato che ci inorgoglisce e per il quale dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci hanno votato".

© Riproduzione riservata