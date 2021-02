Teatro a Bagheria, nuovi corsi per bambini e adulti con l'associazione Le Muse

Dopo un lungo stop, causato dalla pandemia, l'associazione Le Muse è pronta a riaprire i battenti con nuovi corsi di recitazione.

Partiranno a breve, infatti, un laboratorio di recitazione di primo e secondo livello per bambini, ragazzi e adulti ma anche un corso di fonetica e dizione per ragazzi e adulti. I corsi si terranno presso la sala teatro di via Città di Palermo, 9 a Bagheria.

"In un momento in cui il teatro va salvaguardato e stimolato attraverso nuove dimensioni ed equilibri, riprendono i nostri percorsi", si legge in una nota dell'associazione. Tutte le attività saranno curate da Giusy Corleone, presidente dell'associazione e da Valentina Todaro, attrice teatrale, e si svolgeranno in piccoli gruppi o individualmente. Per informazioni e iscrizioni 320.7910463/380.2029649 oppure lemuse.ass.teatrale@gmail.com.

