Una marina di libri a Palermo, si dimette il direttore artistico Melati

Si dimette il direttore artistico di "Una marina di libri" a Palermo. Piero Melati ha lasciato il timone della rassegna dell’editoria indipendente che si tiene, con il patrocinio del comune e dell’università, all’Orto botanico di Palermo.

Nei giorni scorsi si è tenuta l'undicesima edizione portata avanti nonostante l'emergenza coronavirus ma in modalità più semplice nel rispetto delle misure di contenimento.

"Dopo un triennio - scrive sul suo profilo Facebook - correvo il rischio di fare le cose per forza d’abitudine. Oppure, pur di cercare di farle ancora al meglio, avrei dovuto sottopormi (risiedendo a Roma) a frequenti, quando non frenetiche, trasferte in Sicilia, occupandomi poi quasi quotidianamente della manifestazione anche dal "continente". Una Marina di Libri - aggiunge - era già forte prima di me, avrà anche fatto in questi anni un salto di qualità e di maturità, come si dice ma un giro di boa e un ripensamento generale delle sue caratteristiche non potrà fargli che bene".

© Riproduzione riservata