Nasce a Palermo "Brancaccio liber", il progetto per promuovere la lettura

«Brancaccio liber» è il progetto che promuove la lettura nel quartiere di Palermo, promosso dall’associazione «Castello e Parco di Maredolce», presieduta da Mimmo Ortolano, in sinergia con il sistema bibliotecario Spazi etnoantropologici e archivio cittadino diretto da Eliana Calandra e il supporto dell’amministrazione comunale.

Oggi è stato firmato il protocollo d’intesa tra l’associazione di volontari e il Comune con l’obiettivo di promuovere insieme la cultura della lettura. La biblioteca di Brancaccio, in via San Ciro19, diventerà il centro di «Brancaccio liber» che coinvolgerà, in primis ma non solo, gli studenti delle scuole del territorio.

L’iniziativa prenderà il via con la lettura «La Fiaba del Castello di Maredolce», di Giulia Petrucci, con le illustrazioni di Eleonora Calì.

